Как отметил в эфире 24 Канала народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов. Впрочем, к атакам со стороны России нужно быть готовыми всегда.

Стоит ли ожидать удара в День Независимости

Сегодня трудно предсказать, какими будут решения Владимира Путина 24 августа. Но однозначно понятно, что глава Кремля любит различные даты и старается в это время напоминать о себе.

Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел – и все,

– пояснил народный депутат.

Также есть наши партнеры, с которыми мы ведем переговоры. Можно вспомнить, как проходил парад в России 9 мая. Возможно, мы увидим похожие договоренности или указания, как было тогда, когда Владимир Зеленский отдал приказ не наносить удары по Москве. Вероятно, Путин тоже сделает что-то подобное, ведь он не любит, когда его унижают.

Но впереди в России выборы, поэтому нельзя исключать, что они будут просить не наносить удары по их территории в это время. Ведь Путину важно легитимизировать свою власть, а Украина может держать Россию в напряжении в течение дня голосования. Тогда даже сфальсифицированные выборы не удастся провести, ведь участки будут закрыты из-за тревоги.

Полное интервью с Романом Костенко: смотрите видео

"В то же время Путину нужна максимальная легализация, ведь сейчас он продвигает тезисы о якобы нелегитимной украинской власти. Ему нужно, чтобы его за это не трогали. Поэтому, на мой взгляд, этим нужно пользоваться, но я не исключаю, что при посредничестве США и других европейских партнеров россияне попытаются что-то на что-то обменять", – добавил народный депутат.

Уже ближе к 24 августа у нас появится информация о намерениях разведки, о том, что было достигнуто в отношении атак или их запрета. А уже 23–24 августа состоится техническая разведка – и наша, и наших партнеров.

Мы увидим активность российских пусковых установок и каналов связи. Тогда уже точно можно будет говорить, чего ожидать. Сегодня прогнозировать что-либо очень сложно, потому что все зависит от нескольких человек в Москве и от дипломатических переговоров.