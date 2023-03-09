Военный эксперт Олег Жданов вместе с военным экспертом, полковником запаса ВСУ, летчиком-инструктором Романом Свитаном в эфире 24 Канала прокомментировали ракетную атаку россиян. По словам Романа Свитана, оккупанты на массированную атаку потратили месячный выпуск ракет.

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"Собирали долго, по закромкам "соскребали" со всей России. За месяц они собрали 48 ракет "Калибр", Х-101, Х-555. Привлекли 6 "Кинжалов", 6 Х-22, пытались нанести удары, некоторые достигли цели", – сказал он.

"Желторотики" в воздухе

Полковник запаса ВСУ отметил, что все из-за того, что эти ракеты украинские военные не могут перехватывать, пока в Украину не приедут ЗРК Patriot и SAMP/T.

А Х-31П и Х-59 просто попали не туда, куда должны были. Здесь уже проблема в профессионализме авиаторов. "Желторотики" начинают летать, а это – непрофессионалы,

– рассказал Свитан.

Поэтому, по словам летчика-инструктора, оккупанты не могут выполнить боевое задание.

"И наша система отработала, как смогла – 34 крылатых ракеты сбили. А общий удар конечно не выполнил ту задачу, которую россияне ставили", – заметил он.

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Есть ли у россиян новая тактика

В то же время военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о том, что оккупанты впервые обстреляли Украину из таких разных типов ракет. Он считает, что это была не новая тактика россиян.

Это все, что могли. Все, что собрали. Все что нашли. Я так понимаю, нехватка ракет некоторых категорий заставляет Россию делать такой микс из тех ракет, которые есть,

– сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что чем больше типов ракет применяется в одном ударе, тем сложнее согласовать и организовать такой массированный ракетный удар.

"Я не удивлюсь, что попадание некоторых ракет не произошло благодаря профессионализму. А может и благодаря тому, что подразделения или группы офицеров, разрабатывающих маршруты и вводящие координаты цели, были просто перегружены", – рассказал Олег Жданов.

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