Оккупанты сами себя выдают, – Гуменюк разбила версию россиян об обстреле Антоновского моста

Оккупанты разгоняют сообщения, что от удара ВСУ по переправе Антоновского моста погибли мирные жители. Однако россияне снова врут, поскольку во время комендантского часа там не могло быть гражданских.

Пропагандисты сами себя же и выдают, путая свои же утверждения. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

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Оккупанты переодеваются в одежду гражданских

Гуменюк подтвердила, что ВСУ держат мост под огневым контролем. Однако отметила, что украинские военные не бьют по мирным населенным пунктам и местному населению.

На мосту в это время не могло быть гражданских – об этом утверждают и сами оккупанты. Тогда был комендантский час, а в отношении нарушителей могут принимать строгие меры. Известно, что россияне передвигаются по городу и области, используя украденное имущество и гражданскую одежду.

Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, мол, действительно происходит обстрел гражданских... Они даже ценники забывают срезать со спортивных костюмов на себе,

– отметила Гуменюк.

Версия оккупантов

Россияне в привычной манере разгоняют сообщения, будто ВСУ специально ударили по колонне журналистов. Утверждают, что якобы погибли два журналиста. В общей сложности рассказывают о 4 погибших и 13 раненых.

В телеграм-канале Андрея Цаплиенко отметили, что в результате удара по российской переправе в Херсоне был ликвидирован российский пропагандист Олег Клоков, который помогал оккупантам запустить пропагандистский телеканал.

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