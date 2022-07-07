Авдеевка в огне: за сутки оккупанты обстреляли город более 10 раз

Оккупанты круглосуточно обстреливают Авдеевку. Со вчера, 6 июля, россияне обстреляли населенный пункт более 10 раз.

К сожалению, есть погибшие и раненые. Однако точное их количество установить на данный момент тяжело.

К теме россияне в чатах прифронтовых украинских городов угрожают жителям тотальными обстрелами

Город охватило пламя

россияне ударили по гражданской инфраструктуре, в частности по: больнице, жилым кварталам, автобазе, а также по АКХЗ.

По состоянию на 7 июля известно об 1 погибшем и 2 раненых.

Но окончательные цифры еще предстоит установить, равно как и объемы разрушений,

– отметил Павел Кириленко.

Он в очередной раз отметил, что оставаться в Авдеевке опасно и призвал местных жителей эвакуироваться.

Последствия вражеского удара по Авдеевке / Фото Павла Кириленко

7 июля россияне ударили по Краматорску

Сегодня же россияне нанесли ракетный удар по центру Краматорска. Пока известно об 1 погибшем и 6 раненых, но это не окончательные цифры. От удара пострадали 6 зданий, в том числе гостиница и жилая многоэтажка.

Это – осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают "воевать" с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним. Прошу всех: эвакуируйтесь! Эвакуация – это временно, а сохранить жизнь надо прямо сейчас,

– подчеркнул Кириленко.

К теме – оккупанты ударили по центру Краматорска: смотрите видео