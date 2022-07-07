На жаль, є загиблі та поранені. Проте точну їхню кількість встановити наразі важко.

До теми – росіяни у чатах прифронтових українських міст погрожують жителям тотальними обстрілами

Місто охопило полум'я

росіяни вгатили по цивільній інфраструктурі, зокрема, по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ.

Станом на 7 липня відомо про 1 загиблого та 2 поранених.

Але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань,

– зауважив Павло Кириленко.

Він вкотре наголосив на тому, що залишатися в Авдіївці небезпечно, і закликав місцевих жителів евакуюватись.

Наслідки ворожого удару по Авдіївці / Фото Павла Кириленка

7 липня росіяни вгатили по Краматорську

Сьогодні ж росіяни завдали ракетного удару по центру Краматорська. Поки що відомо про 1 загиблого і 6 поранених, але це не остаточні цифри. Від удару постраждали 6 будівель, зокрема, готель і житлова багатоповерхівка.

Це – усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують "воювати" з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть. Прошу всіх: евакуюйтесь! Евакуація – це тимчасово, а зберегти життя треба просто зараз,

– наголосив Кириленко.

До теми – окупанти вдарили по центру Краматорська: дивіться відео