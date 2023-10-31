Власти показали последствия вражеской атаки по Херсону – помещение разрушено до основания. Также известно о нескольких раненых.
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Утренний террор Херсона
Около 11:00 армия России ударила по центральному району Херсона – под огнем оказалась автобаза. Власти сообщают, что в результате ракетного удара полностью уничтожены складские помещения, повреждены по меньшей мере полдесятка транспортных средств.
Последствия вражеской атаки по центру Херсона: смотрите видео
К счастью, все остались живы, однако травмы получили двое работников. У 34-летнего водителя диагностировали ранение ног, а у дворника, 58 лет, травмирована голова. Сейчас оба мужчины находятся под наблюдением врачей.
Россияне полностью уничтожили частную автобазу: смотрите видео последствий
Сотрудники сообщают, что никаких военных объектов на территории автобазы не было. Предварительно россияне нанесли удар баллистическим оружием.
На месте удара остались развалины: смотрите видео от Радио Свобода
Регулярные обстрелы Херсона
- За прошедшие сутки 19 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 64 снаряда. К сожалению, 1 человек погиб, еще 9 получили ранения.
- Армия оккупантов 30 октября нанесла удар по маршрутке с пассажирами в Херсоне, одна из раненых в маршрутке – в тяжелом состоянии. Что касается остальных пяти человек, то у них осколочные ранения и контузия.
- В ночь на 28 октября зафиксировано 15 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсона. Имеются разрушения в частном секторе Херсона.