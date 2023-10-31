Власти показали последствия вражеской атаки по Херсону – помещение разрушено до основания. Также известно о нескольких раненых.

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Утренний террор Херсона

Около 11:00 армия России ударила по центральному району Херсона – под огнем оказалась автобаза. Власти сообщают, что в результате ракетного удара полностью уничтожены складские помещения, повреждены по меньшей мере полдесятка транспортных средств.

Последствия вражеской атаки по центру Херсона: смотрите видео

К счастью, все остались живы, однако травмы получили двое работников. У 34-летнего водителя диагностировали ранение ног, а у дворника, 58 лет, травмирована голова. Сейчас оба мужчины находятся под наблюдением врачей.

Россияне полностью уничтожили частную автобазу: смотрите видео последствий

Сотрудники сообщают, что никаких военных объектов на территории автобазы не было. Предварительно россияне нанесли удар баллистическим оружием.

На месте удара остались развалины: смотрите видео от Радио Свобода

Регулярные обстрелы Херсона