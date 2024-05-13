Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова отметила 24 Каналу, что видео с места происшествия подтверждают, что никакого прилета не было.

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Чем характерен взрыв дома в Белгороде

Курносова отметила, что ее больше всего удивило минобороны России, которое заявило, что их ПВО настолько неудачно сбивала якобы ракету "Точка-У", что ее обломки упали на жилой дом. Очевидно, в ведомстве решили, что списывать такое на артиллерию вообще смешно.

На видео с места происшествия, заметила она, не видно никакого движения, зато заметно одновременно взрыв и огонь. То есть действительно что-то взорвалось. И перед тем ничего не летело.

То, что прилета нет, мне кажется, вполне очевидно,

– сказала оппозиционерка.

По ее мнению, здание либо взорвали, или произошел очень серьезный взрыв, но непосредственно рядом с домом. Условно говоря, в машину могли заложить большое количество взрывчатки и взорвать.

Российская оппозиционерка добавила, что эксперты разберут все покадрово и точно скажут, что могло произойти. Но очевидно, что огонь шел изнутри здания.

Взрыв дома в Белгороде: что известно