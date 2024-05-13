Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова зауважила 24 Каналу, що відео з місця події підтверджують, що ніякого прильоту не було.
До речі Схоже на події 1999 року в Москві, – OSINT-аналітик про обвал багатоповерхівки у Бєлгороді
Чим характерний вибух будинку в Бєлгороді
Курносова зазначила, що її найбільше здивувало міноборони Росії, яке заявило, що їхня ППО настільки невдало збивала начебто ракету "Точка-У", що її уламки впали на житловий будинок. Вочевидь, у відомстві вирішили, що списувати таке на артилерію взагалі смішно.
А на відео з місця події, зауважила вона, не видно жодного руху, натомість помітно одночасно вибух і вогонь. Тобто справді щось вибухнуло. І перед тим нічого не летіло.
Те, що прильоту немає, мені здається, цілком очевидно,
– сказала опозиціонерка.
На її думку, будівлю або підірвали, або стався дуже серйозний вибух, але безпосередньо поряд із будинком. Умовно кажучи, в автівку могли закласти велику кількість вибухівки та підірвати.
Російська опозиціонерка додала, що експерти розберуть усе покадрово й точно скажуть, що могло статися. Але очевидно, що вогонь ішов зсередини будівлі.
Вибух будинку в Бєлгороді: що відомо
- Вранці 12 травня у Бєлгороді пролунав потужний вибух, унаслідок якого обвалився цілий під'їзд 10-поверхового будинку. Російські пропагандисти вже традиційно звинуватили в усьому українську армію, мовляв, снаряд влучив просто у будинок.
- У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України відреагували на заяви пропагандистів. Очільник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що цей вибух дуже нагадує провокацію Росії або інформаційну кампанію з роздування ситуації, щоб виправдати подальші удари по житлових будинках в Україні.
- Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що по Бєлгороду вдарили російським боєприпасом. Там зауважили, що важливий напрямок удару. Вибиті в будинку вікна свідчать, що він був з того боку, де російський тил.