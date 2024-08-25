Мощный обстрел Белгородщины: россияне заявили о прилете, пожаре и жертвах

Власти Белгородской области России заявили о мощном обстреле этой ночью, 25 августа. В частности, в Ракитянском районе произошел сильный пожар.

В частности, о последствиях атаки писал в телеграмме губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. А в соцсетях появились кадры с пожаром.

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Прилеты и пожар в Белгородской области

Из-за повреждения газопровода без газа остался населенный пункт Ракитное, а также села Борисполье и Новоленинское.

Российские власти также заявили о жертвах и пострадавших. Говорят, что речь о 5 погибших и 12 раненых.

В местных телеграмм-каналах перед взрывами публиковали предупреждение о ракетной опасности для этого региона после полуночи. А уже ближе к 4 ночи появилась информация о "прилетах" в районе села Ракитное и огненной ЧС в Ракитянском районе.

Взрывы в Ракитном: видео

Последствия атаки в Ракитном

По словам Белгородского губернатора, по поселку Ракитное были нанесены удары, и в результате обстрела были повреждены, в частности, 10 домовладений, два коммерческих объекта, линии электропередачи, а также газопровод.

Прилет в Белгородской области: видео

Губернатор Белгородской области традиционно обвиняет украинскую сторону в этой атаке по региону.