Зокрема, про наслідки атаки писав у телеграмі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. А у соцмережах з'явилися кадри із пожежею.

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Прильоти та пожежа у Бєлгородській області

Через пошкодження газопроводу без газу лишився населений пункт Ракитне, а також села Бориспілля та Новоленінське.

Російська влада також заявила про жертв і постраждалих. Кажуть, що мова про 5 загиблих і 12 поранених.

У місцевих телеграм-каналах перед вибухами публікували попередження про ракетну небезпеку для цього регіону після опівночі. А вже ближче до 4 ночі з'явилась інформація про "прильоти" в районі села Ракитне та вогняну НС у Ракитянському районі.

Вибухи у Ракитному: відео

Наслідки атаки в Ракитному

За словами Бєлгородського губернатора, по селищу Ракитне було завдано ударів, і внаслідок обстрілу були пошкоджені, зокрема, 10 домоволодінь, два комерційні об'єкти, лінії електропередачі, а також газопровід.

Приліт у Бєлгородській області: відео

Губернатор Бєлгородської області традиційно обвинувачує українську сторону у цій атаці по регіону.