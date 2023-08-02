"Был первый рабочий день": воспоминания о медике, погибшем в результате обстрела Херсона

В результате обстрела больницы в Херсоне 1 августа, погиб молодой медик. Им оказался Дмитрий Белый – отоларинголог, который вышел на свой первый рабочий день после окончания интернатуры. Жизнь медика оборвал российский снаряд.

Об этом сообщил Студенческий совет Запорожского государственного медико-фармацевтического университета. Этот вуз Дмитрий Белый окончил в 2021 году и отправился в Херсон, где поступил на интернатуру.

Обратите внимание Россияне попали в больницу Херсонской области: погиб молодой врач, который был в должности несколько дней

Первый рабочий день врача, который оборвала Россия

Дмитрий Белый поступил на медицинский факультет ЗГМФУ еще в 2021 году и после 6 лет обучения стал интерном в Херсоне по специальности отоларингология. Там он и остался работать.

В этом году Дмитрий Белый завершил обучение на интернатуре и 1 августа вышел на работу уже как полноценный сотрудник больницы. Он очень радовался этому, однако радость, к сожалению, была недолгой.

Он был очень добрый, веселый, душа компании, всегда улыбался. Дмитрий хорошо учился, мечтал стать квалифицированным врачом и очень радовался, когда сегодня вышел на работу,

– вспоминают в родном университете медика.

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Дмитрий Белый / Фото Студсовета ЗГМФУ

Сейчас близкий друг семьи Дмитрия Белого собирает средства для поддержки семьи в это тяжелое время. Если вы хотите присоединиться, то можете перевести деньги на карту 4441 1144 5882 3869 (Рахимов Артур).

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Обстрел больницы в Херсоне

С момента деоккупации россияне каждый день обстреливают Херсон из артиллерии. Утром 1 августа враг открыл огонь по городу и обстрелял одну из больниц, повредив хирургическое отделение. В результате обстрела разрушена операционная.

В результате атаки погиб Дмитрий Белый, а медсестра одного из отделений и еще 4 человека получили ранения. У пострадавших контузия и острая реакция на стресс. У медсестры – травмирована челюсть.