Дома как не было, – местный житель вспомнил день российского теракта в Чаплино

Житель Чаплино рассказал об обстрелах россиян и разрушениях, которые они нанесли его дому в День Независимости 24 августа.

Виктор живет по соседству с домом, в который россияне попали ракетой. Взрывная волна повредила Виктору все окна и двери, разбила крышу и сломала забор.

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Террористический обстрел Чаплино: что помнит мужчина

Сосед Виктора остался без дома и достал из-под завалов жену и сына. Его 11-летний сын погиб в результате ракетного удара.

Соседского дома вообще как и не было, и здесь все разбросано, окна выбило, шифера нет, крыши нет. Ни в одном из помещений нет ничего,

– сказал Виктор.



Жилье Виктора после ракетного удара / Фото "Суспільне"

В момент ракетного удара он находился у дочери на соседней улице. Оттуда был виден и сам взрыв и дым.

Я как раз с бензокосой шел, травы накосить, до середины огорода дошел, а он как раз взрыв такой мощный, ну я немного назад вернулся. И тут звонит по телефону дочь. В шоке, конечно, испуганная, плачет, рассказывает, что здесь такое случилось,

– рассказал мужчина.



Дом, в который прилетела ракета / Фото "Суспільне"

Что следует знать об обстреле россией Чаплино

24 августа россияне дважды обстреляли поселок Чаплино. Первый прилет был в частном доме, в котором погиб 11-летний мальчик. Во время второй атаки россия обстреляла железнодорожную станцию Чаплино, в результате чего загорелись 4 пассажирских вагона и стоящих рядом авто.

Всего в результате террористического обстрела россиян в Чаплино погибли 25 человек, 5 из которых сгорели в машине заживо. Среди погибших в автомобиле – 6-летний мальчик.

По данным Офиса Генпрокурора, при обстреле Чаплино россияне применили РСЗО "Смерч", С-300 и "Искандер".

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