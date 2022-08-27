Віктор живе по сусідству з будинком, у який росіяни поцілили ракетною. Вибухова хвиля пошкодила Віктору всі вікна і двері, розбила дах та зламала паркан.

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Терористичний обстріл Чаплиного: що пам'ятає чоловік

Сусід Віктора залишився без дому та власноруч дістав з-під завалів дружину та сина. Його 11-річний син загинув внаслідок ракетного удару.

Сусідського дому взагалі як і не було, і тут усе розкидано, вікна повибивало, шиферу немає, даху немає. У жодному з приміщень немає нічого,

– сказав Віктор.



Житло Віктора після ракетного удару / Фото "Суспільне"

У момент ракетного удару він перебував у доньки на сусідній вулиці. Звідти було видно і сам вибух і дим.

Я якраз з бензокосою йшов, трави накосити, до середини городу дійшов, а воно якраз вибух такий потужний, ну я трошки назад повернувся. І тут телефонує донька. У шоці, звісно, перелякана, плаче, розказує, що тут таке трапилося,

– розповів чоловік.



Будинок, у який прилетіла ракета / Фото "Суспільне"

Що варто знати про обстріл росією Чаплиного

24 серпня росіяни двічі обстріляли селище Чаплине. Перший приліт був у приватний будинок, у якому загинув 11-річний хлопчик. Під час другої атаки росія обстріляла залізничну станцію Чаплине, внаслідок чого загорілись 4 пасажирських вагони та авто, які стояли поруч.

Загалом внаслідок терористичного обстрілу росіян у Чаплиному загинули 25 людей, 5 з яких згоріли у машині заживо. Серед людей, які загинули в автівці – 6-річний хлопчик.

За даними Офісу Генпрокурора, при обстрілі Чаплиного росіяни застосували РСЗВ "Смерч", С-300 та "Іскандер".

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