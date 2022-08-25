россия ударила по Чаплино "Смерчами", С-300 и "Искандером": прилетело в дома и вокзал

В Чаплино, что в Днепропетровской области, в результате обстрела повреждены жилые дома, пассажирский поезд и здание железнодорожного вокзала. россияне атаковали поселок тяжелым оружием.

Сейчас начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Чем оккупанты обстреляли Чаплино

На месте происшествия обнаружили остатки РСЗО "Смерч" и С-300, а по частному дому нанесен удар ракетой "Искандер".

В результате погибли 10 гражданских лиц, в том числе 2 детей в возрасте 11 и 6 лет. Телесные повреждения разной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, из них – 2 детей. Досудебное расследование продолжается.

россияне беспощадно обстреляли поселок Чаплино / Фото Офис генпрокурора

Ракетный удар по Чаплино: все, что известно

24 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Синельниковскому району Днепропетровщины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия ударила по пассажирским вагонам на станции Чаплино. После удара 4 вагона загорелись. Тогда сообщали о 15 погибших и 50 раненых.

В вечернем обращении Зеленский сообщил о 22 жертвах атаки, среди которых 5 заживо сгорели в автомобиле.

После завершения всех поисково-спасательных работ число погибших возросло до 25. В то же время количество пострадавших – 31 человек.

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