Оккупанты обстреляли Часов Яр боеприпасами с белым фосфором, – СМИ

15 марта 2023, 10:32
Читати новину українською

Источник:

AFP News Agency

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Часов Яр 14 марта. Для этого оккупанты использовали боеприпасы с белым фосфором.

В результате обстрела неподалеку от домов местных жителей возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Важно Пока Часов Яр держится, выходить из Бахмута нет смысла, – полковник ВСУ

Часов Яр обстреляли боеприпасами с белым фосфором

По информации иностранных СМИ, 14 марта российские террористы выпустили два боеприпаса с белым фосфором с интервалом в 5 минут в районе дороги на южной окраине Часового Яра.

В результате этого с обеих сторон дороги вспыхнула растительность на площади размером с футбольное поле.

Попали ли оккупанты в позицию украинских военных – пока неизвестно. Однако в районе пожара возле края дороги был припаркован грузовик с символикой нашей армии.

Отмечается, что неподалеку от пожара находились дома мирных жителей.

Обстрелы Часового Яра: что известно

  • Ранее россияне уже обстреливали Часов Яр в Донецкой области. Оккупанты вечером 27 января ударили по реактивным системам залпового огня. Как оказалось, террористы попали в жилой массив.
  • После удара загорелась школа, многоквартирные и частные дома. Глава ОВА Павел Кириленко отметил, что о пострадавших информация не поступала.
  • Кроме этого, утром 27 января россияне также нанесли удар по Часовому Яру. Обстрел начался около 9:00 и длился более полутора часов. Пострадали около десятка домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили.
  • Кириленко сообщал, что при обстреле Часового Яра 2 человека погибли и по меньшей мере 5 – ранены.

Автор: Софія Ковнір