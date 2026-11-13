В Черкасской области часть села осталась без газа в результате вражеского удара

Российские войска провели атаку на Черкасскую область, повредив газовую инфраструктуру. Из-за обстрела часть местных жителей временно осталась без газоснабжения.

Об этом сообщил Черкасский филиал "Газмережи".

Где в Черкасской области возникли проблемы с газоснабжением?

В результате российского обстрела повреждены газовые сети в селе Млиев Черкасской области. Из-за этого часть населенного пункта временно осталась без газа.

Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий атаки. Когда именно возобновят газоснабжение, пока неизвестно.

В "Газмережах" призвали жителей, в домах которых пропал газ, перекрыть краны перед газовыми приборами.

О возобновлении подачи газа компания сообщит дополнительно.

Напомним, 11 ноября российские войска подвергли атаке энергетическую инфраструктуру Черкасской области. В Уманском районе был поврежден один из объектов, из-за чего часть потребителей осталась без электроснабжения.