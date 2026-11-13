На Черкащині частина села залишилася без газу внаслідок ворожого удару

Про це повідомила Черкаська філія Газмережі.

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Де на Черкащині виникли проблеми з газопостачанням?

Унаслідок російського обстрілу пошкоджено газові мережі в селі Мліїв Черкаської області. Через це частина населеного пункту тимчасово залишилася без газу.

Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Коли саме відновлять газопостачання, наразі невідомо.

У "Газмережах" закликали жителів, у чиїх оселях зник газ, перекрити крани перед газовими приладами.

Про відновлення подачі газу компанія повідомить додатково.

Нагадаємо, 11 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Черкащини. На Уманщині було пошкоджено один з об'єктів, через що частина споживачів залишилася без електропостачання.