Есть несколько попаданий, – ОВА о ночном обстреле Черкасской области

В течение ночи в Черкасской области силами ПВО уничтожено 20 вражеских БпЛА. Зафиксировано несколько попаданий по открытой территории в областном центре, без пострадавших.

Об этом сообщил во вторник председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец. В Смеле повреждены окна домов.

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Россияне обстреляли Черкасскую область

С вечера до утра враг не давал покоя защитникам нашего неба. Большинство атак они успешно отбили,

– говорится в сообщении.

Обстрел Черкасской области / Игорь Табурец

По словам Табурца, к счастью, обстрел обошелся без пострадавших.

В четырех случаях занималась сухая растительность. На данный момент пожары ликвидированы.

Сейчас продолжается обследование территории.

Обстрел Черкасской области / Игорь Табурец

Напомним, что в ночь на 24 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед" и 4 ракеты различных типов. Всего враг использовал 85 средств воздушного нападения.

Во время атаки 24 сентября оккупанты терроризировали Полтавщину, где, к сожалению, есть серьезные разрушения. Как сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, обломки вражеских БпЛА повредили несколько частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.