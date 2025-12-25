Враг снова атаковал энергообъекты в Черниговской области: погибли люди, есть раненые

Черниговская область, к сожалению, встретила Рождество под обстрелами. Россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру региона, есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Вячеслава Чауса, городской совет и ГСЧС Украины.

Какие последствия атаки в Чернигове?

В областном центре российский беспилотник попал в одно из предприятий. Вследствие этого, согласно обнародованной информации, в Чернигове повреждено админздание, гараж, легковые машины и пассажирский автобус.

Также, по его словам, зафиксировали несколько попаданий российских "Гераней", по объектам критической инфраструктуры, в частности энергетики. Из-за подобных ударов несколько десятков тысяч абонентов были обесточены.

Что известно о повреждениях в регионе?

В Черниговском районе дрон ударил по садоводческому обществу. Повреждены окна в нескольких домах. Кроме вышеупомянутого, также в селе Сновской общины произошло попадание FPV-дрона в объект энергетики.

Несколько населенных пунктов осталось без света. В другом селе дрон ударил по лесовозу, погиб 63-летний водитель. В самом районном центре "Герани" атаковали одно из предприятий. Повреждено само здание и производственное оборудование. Ранения получила 37-летняя местная жительница,

– говорится в сообщении.

В то же время FPV-дрон ударил по гражданской машине в селе Новгород-Северского района, 39-летний водитель транспортного средства погиб. Пассажирку доставили в больницу, она в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Последствия атаки на Черниговскую область / Фото ГСЧС и Национальной полиции Украины

Как Черниговская область страдает от обстрелов?