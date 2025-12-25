Враг снова атаковал энергообъекты в Черниговской области: погибли люди, есть раненые
- Российские атаки на Черниговскую область привели к повреждениям объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики.
- В результате атак погибли два человека, еще двое – получили ранения, были повреждены гражданские и промышленные объекты.
Черниговская область, к сожалению, встретила Рождество под обстрелами. Россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру региона, есть жертвы и пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Вячеслава Чауса, городской совет и ГСЧС Украины.
Какие последствия атаки в Чернигове?
В областном центре российский беспилотник попал в одно из предприятий. Вследствие этого, согласно обнародованной информации, в Чернигове повреждено админздание, гараж, легковые машины и пассажирский автобус.
Также, по его словам, зафиксировали несколько попаданий российских "Гераней", по объектам критической инфраструктуры, в частности энергетики. Из-за подобных ударов несколько десятков тысяч абонентов были обесточены.
Что известно о повреждениях в регионе?
В Черниговском районе дрон ударил по садоводческому обществу. Повреждены окна в нескольких домах. Кроме вышеупомянутого, также в селе Сновской общины произошло попадание FPV-дрона в объект энергетики.
Несколько населенных пунктов осталось без света. В другом селе дрон ударил по лесовозу, погиб 63-летний водитель. В самом районном центре "Герани" атаковали одно из предприятий. Повреждено само здание и производственное оборудование. Ранения получила 37-летняя местная жительница,
– говорится в сообщении.
В то же время FPV-дрон ударил по гражданской машине в селе Новгород-Северского района, 39-летний водитель транспортного средства погиб. Пассажирку доставили в больницу, она в стабильном состоянии под наблюдением врачей.
Последствия атаки на Черниговскую область / Фото ГСЧС и Национальной полиции Украины
Как Черниговская область страдает от обстрелов?
Напомним, вчера вечером в Чернигове зафиксировали попадание в многоэтажный дом. В одной из квартир вспыхнул пожар, который нашим спасателям удалось оперативно потушить.
В тот же день оккупанты нанесли удар БПЛА по важному объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате удара исчезло энергоснабжение у десятков тысяч людей в регионе.
Еще раньше российский дрон попал по объекту критической инфраструктуры Чернигова. По данным местных властей, на месте удара возник пожар. К счастью, люди в результате этого не пострадали.