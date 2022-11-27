Оккупанты продолжают демонстрировать отсутствие чего-либо человеческого у них. Вечером враг открыл огонь по Чернобаевке, нанеся ранения ребенку.

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Ребенка доставили в больницу

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. По его словам, ребенка доставили в областную больницу. Там он получил необходимую медицинскую помощь.

Не простим подлым врагам, целящим по домам мирных жителей! Они ответят за все!,

– подчеркнул Янушевич.

Заметим, что Херсонские телеграмм-каналы сообщали о взрывах поздно вечером. Местные жители рассказывали, что звучали они в районе Чернобаевки. Причем соответствующие публикации появлялись и после того, как Янушевич рассказал о раненом ребенке. То есть россияне продолжали обстреливать ее целый вечер.

В Херсонской области все еще опасно

Это подтверждают многочисленные обстрелы, совершаемые россиянами. Известно, что 24 ноября враг 49 раз обстрелял область. Под огнем противника оказался как Херсонский, так и Бериславский районы. Тогда погибли 10 жителей Херсонщины, а еще 54 получили ранения.

Тем временем продолжается процесс эвакуации из Херсона. Как рассказал Соболевский, уже есть несколько сотен желающих перебраться в безопасные места. Процесс вывоза жителей организован совместно с Министерством реинтеграции. Принимать жителей планируется по всей территории Украины.

Несколько дней назад мы рассказывали о еще одной жуткой смерти на Херсонщине. От рук врага погиб мальчик, а еще двое детей получили ранения. Известно, что 13-летний подросток ехал вместе с отцом в машине из церкви, где они скрывались от обстрелов. К сожалению, по дороге он получил ранение от кассетного снаряда. За его жизнь сражались медики, но мальчик, к сожалению, скончался в областной больнице.

Заметим, что на левом берегу Днепра оккупанты совсем озверели. Как рассказал херсонский активист Владимир Молчанов, враги выгоняют людей из их домов. Кроме того, захватчики продолжают рыть окопы, готовясь к продолжению наступления ВСУ.

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