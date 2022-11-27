Окупанти продовжують демонструвати відсутність будь-чого людського у них. Ввечері ворог відкрив вогонь по Чорнобаївці, завдавши поранень дитині.

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Дитину доправили до лікарні

Про це розповів глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. За його словами, дитину доправили до обласної лікарні. Там вона отримала необхідну медичну допомогу.

Не пробачимо підлим ворогам, що цілять по домівках мирних жителів! Вони відповідять за все!,

– наголосив Янушевич.

Зауважимо, що Херсонські телеграм-канали повідомляли про вибухи пізно ввечері. Місцеві мешканці розповідали, що лунали вони в районі Чорнобаївки. Причому відповідні публікації з'являлися і після того, як Янушевич розповів про поранену дитину. Себто росіяни продовжували обстрілювати її цілісінький вечір.

На Херсонщині все ще небезпечно

Це підтверджують численні обстріли, які здійснюють росіяни. Відомо, що 24 листопада ворог 49 разів обстріляв область. Під вогнем противника опинився як Херсонський, так і Бериславський райони. Тоді загинули 10 мешканців Херсонщини, а ще 54 отримали поранення.

Тим часом триває процес евакуації з Херсона. Як розповів Соболевський, уже є кілька сотень охочих перебратися до безпечних місць. Процес вивезення мешканців організований спільно з Міністерством реінтеграції. Приймати мешканців планують по всій території України.

Кілька днів тому ми розповідали про ще одну моторошну смерть на Херсонщині. Від рук ворога загинув хлопчик, а ще двоє дітей зазнали поранень. Відомо, що 13-річний підліток їхав разом з батьком у машині з церкви, в якій вони переховувалися від обстрілів. На жаль, дорогою він зазнав поранення від касетного снаряда. За його життя боролися медики, але хлопчик, на жаль, помер в обласній лікарні.

Зауважимо, що на лівому березі Дніпра окупанти геть озвіріли. Як розповів херсонський активіст Володимир Молчанов, вороги виганяють людей з їхніх осель. Крім того, загарбники продовжують рити окопи, готуючись до продовження наступу ЗСУ.

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