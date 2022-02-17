Обстрел детского сада и школы на Луганщине расследуют как теракт

Российские оккупационные войска 17 февраля обстреляли детский сад и школу на Донбассе. Из-за этих циничных атак офис генерального прокурора и СБУ открыли дело.

Офис генпрокурора открыл дело

В ОГП начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Обстрел детского сада на Луганщине

По данным следствия, 17 февраля оккупанты совершили артиллерийский обстрел Станицы Луганской. В результате атаки повреждено здание детсада и дом местного жителя.

В результате обстрела пострадали работники, находившиеся в помещении детского сада. Правоохранители оперативно эвакуировали несовершеннолетних в подвальное помещение.

Боевики атаковали школу на Луганщине

Через несколько часов пророссийские боевики открыли артиллерийский огонь по мирным жителям одного из поселков Попаснянской территориальной общины Луганской области.

В результате вражеского обстрела повреждены жилой дом и здание учебного заведения, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 сотрудников.

Кроме этого, один из снарядов повредил газосеть населенного пункта. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Эти действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, что указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны России,

– указали в ОГП.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

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Служба безопасности расследует обстрел как теракт

В СБУ информируют, что дети в результате обстрела не пострадали лишь потому, что находились на занятиях в другом помещении. По данным Службы безопасности, атака длилась около 40 минут.

На момент обстрела школы в здании учебного заведения находилось 30 учеников и 14 педагогов.

На местах происшествий работают оперативно-следственные группы. Они допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов.

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовных производств по статье о террористическом акте, который повлек тяжкие последствия,

– добавили правоохранители.

СБУ открыла уголовное производство: смотрите видео