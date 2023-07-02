Именно тогда, в 15:30, ракета врага попала в Днепре в многоэтажку и обрушила целый подъезд. О том ужасном зимнем дне и судьбе своих родных мужчина рассказал в интервью.
Теракт в Донецкой области Спасательная операция завершилась: что известно о жутком ракетном ударе по Краматорску
Сначала родные находились в Польше
Алексей Игнатенко рассказал, что он с семьей убегал от оккупации еще в марте 2022 года. Подавляющее большинство семьи отправилось за границу, некоторые – в Запорожье, кто-то – в Днепр.
В Польшу сначала выехали дочь Анастасия с полугодовым внуком Макаром, а впоследствии и жена Алексея с сыном Никитой. Сам же мужчина вместе с тещей и племянниками, 5-летним Сашей и 13-летним Кириллом, выезжали несколько позже.
С оккупированной территории Алексей Игнатенко выехал в Днепр к зятю, жившему в однокомнатной квартире, а через несколько месяцев, летом 2022 года, к ним приехала Настя с внуком.
3 июля в Польше отпраздновали первый день рождения внука, а затем решили возвращаться в Украину. Как бы ее ни отговаривали, говорила – нет, сыну нужен отец рядом,
– рассказал мужчина.
Ракета оборвала жизнь ближайших
За несколько дней до трагических событий молодая семья сняла в Днепре отдельную квартиру. К сожалению, она выбрала дом на Набережной Победы, 118, куда 14 января попала ракета. Тогда она одним ударом забрала жизни 46 человек, среди которых были и Настя и, вероятно, маленький Макар. Девушке навеки осталось 27.
В то время Алексей Игнатенко работал в такси, а в момент взрыва вез пассажирку. На сам взрыв он внимания не обратил, ведь к подобному уже привык, однако пассажирке позвонил сын, назвал адрес, и в тот момент внутри Алексея все оборвалось.
Именно их подъезд, этаж... Это было страшно! Их обнаружили не сразу, а только на следующий день, в воскресенье. Узнали сначала из личных вещей. А потом я узнал дочь по необычной форме уха. Она сгорела. От нее разве что четверть осталась... Даже вспоминать такое – очень трудно,
– рассказал мужчина.
После теракта 11 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, среди которых и полуторагодовалый Макарчик. Однако дедушка уверен, что надежды, что он жив – нет. Ведь именно в это время у малыша был обеденный сон, а дочь, по словам мужчины, всегда была вместе с ним.
Как мне объяснил следователь, все останки тел, которые смогли найти там, отвезли на отдельный полигон. И там это все почти вручную "перебирают". Все отправляют на ДНК-тесты. Пока ничего,
– сказал Алексей.
Он вспомнил, что за полтора часа до взрыва его жена в последний раз говорила по телефону с дочерью, которая в это время укладывала Макара спать. Ей, рассказал Алексей, просто нереально тяжело, ведь она так и не смогла уговорить Анастасию остаться за границей.
Теракт России 14 января: коротко
- В тот день страна-террористка нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Во время этого вражеская ракета Х-22 попала в жилой дом в Днепре, в результате чего обрушился целый подъезд.
- После этого поисковая операция длилась не один день, а на месте развернули мобильные пункты помощи. Впоследствии в сеть попало видео с моментом взрыва в Днепре.
- Позже стало известно имя командира авиаполка, ответственного за удар по дому в Днепре. Им оказался Олег Тимошин – командир 52-го "гвардейского тяжелого бомбардирочного авиационного полка". Более того, впоследствии расследователи назвали имена всех причастных к обстрелу.