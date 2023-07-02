Саме тоді, о 15:30, ракета ворога влучила у Дніпрі в багатоповерхівку та обвалила цілий під'їзд. Про той жахливий зимовий день та долю своїх рідних чоловік розповів в інтерв'ю.

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Спершу рідні перебували в Польщі

Олексій Ігнатенко розповів, що він з родиною тікав від окупації ще у березні 2022 року. Переважна більшість родини відправилася за кордон, дехто – у Запоріжжя, хтось – у Дніпро.

До Польщі ж спершу виїхали донька Анастасія з піврічним онуком Макаром, а згодом й дружина Олексія з сином Микитою. Натомість сам чоловік разом з тещею і племінниками, 5-річним Сашком і 13-річним Кирилом, виїжджали дещо пізніше.

З окупованої території Олексій Ігнатенко виїхав в Дніпро до зятя, який жив в однокімнатній квартирі, а через декілька місяців, влітку 2022 року, до них приїхала Настя з онуком.

3 липня в Польщі відсвяткували перший день народження онука, а після цього вирішили повертатися в Україну. Як би її не відмовляли, говорила – ні, синові потрібен батько поруч,

– розповів чоловік.

Ракета обірвала життя найближчих

За декілька днів до трагічних подій молода сім'я зняла в Дніпрі окрему квартиру. На жаль, вона обрала помешкання на Набережній Перемоги, 118, куди 14 січня влучила ракета. Тоді вона одним ударом забрала життя 46 людей, серед яких були й Настя та, ймовірно, малесенький Макар. Дівчині навіки залишилося 27.

У той час Олексій Ігнатенко працював в таксі, а в момент вибуху віз пасажирку. На сам вибух він уваги не звернув, адже до подібного вже звик, однак пасажирці подзвонив син, назвав адресу, і тієї миті всередині Олексія все обірвалося.

Саме їх під'їзд, поверх... Це було страшно! Їх знайшли не відразу, а тільки на наступний день, в неділю. Впізнали спочатку з особистих речей. А згодом я впізнав доньку за незвичайною формою вуха. Вона згоріла. Від неї хіба чверть залишилася... Навіть згадувати таке – дуже важко,

– розповів чоловік.

Після теракту 11 людей досі вважаються зниклими безвісти, серед яких і півторарічний Макарчик. Однак дідусь впевнений, що надії, що він живий – немає. Адже саме у цей час у малюка був обідній сон, а дочка, за словами чоловіка, завжди була разом з ним.

Як мені пояснив слідчий, всі останки тіл, які змогли там знайти, відвезли на окремий полігон. І там це все майже вручну "перебирають". Всі відправляють на ДНК-тести. Поки нічого,

– сказав Олексій.

Він пригадав, що за півтори години до вибуху його дружина в останній раз говорила телефоном з донькою, яка у цей час укладала Макара спати. Їй, розповів Олексій, просто нереально важко, адже вона так і не змогла вмовити Анастасію залишитися за кордоном.

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