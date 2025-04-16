Поврежденные общежития, учебное заведение и предприятие: последствия вражеской атаки по Днепру

В Днепре продолжается ликвидация последствий вражеской атаки "Шахедами", которая произошла вечером 16 апреля. В результате были повреждены гражданские здания, в частности общежития и учебное заведение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.

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Какие последствия вражеской атаки по Днепру

Борис Филатов рассказал, что в разных районах Днепра продолжается ликвидация последствий ударов. Привлечено много тяжелой коммунальной техники.

Повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия,

– сказал мэр.

Он отметил, что обследование будут продолжаться до утра, в частности, и в частной застройке города.

Последствия атаки по Днепру 16 апреля / Фото с телеграм-канала Бориса Филатова

Филатов также сообщил, что, по состоянию на 01:31 17 апреля количество пострадавших увеличилось уже до 28 – четверо из них дети. В больницах города помогают раненым.

"Спасибо всем, кто в эту тяжелую ночь рядом с людьми. Искренние соболезнования семьям погибших", – резюмировал городской голова.

К слову, Борис Филатов ранее отмечал, что один из вражеских "Шахедов" в Днепре попал в 100 метрах от мэрии города. Этот беспилотник прилетел рядом с памятником Полю.