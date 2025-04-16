Поврежденные общежития, учебное заведение и предприятие: последствия вражеской атаки по Днепру
- В Днепре продолжается ликвидация последствий атаки "Шахедами", в результате которой повреждены по меньшей мере 15 домов, включая общежития, учебным заведением и предприятием.
- Количество пострадавших увеличилось до 28 человек, среди них четверо детей. Обследование и ликвидация последствий продолжаются.
В Днепре продолжается ликвидация последствий вражеской атаки "Шахедами", которая произошла вечером 16 апреля. В результате были повреждены гражданские здания, в частности общежития и учебное заведение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.
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Какие последствия вражеской атаки по Днепру
Борис Филатов рассказал, что в разных районах Днепра продолжается ликвидация последствий ударов. Привлечено много тяжелой коммунальной техники.
Повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия,
– сказал мэр.
Он отметил, что обследование будут продолжаться до утра, в частности, и в частной застройке города.
Последствия атаки по Днепру 16 апреля / Фото с телеграм-канала Бориса Филатова
Филатов также сообщил, что, по состоянию на 01:31 17 апреля количество пострадавших увеличилось уже до 28 – четверо из них дети. В больницах города помогают раненым.
"Спасибо всем, кто в эту тяжелую ночь рядом с людьми. Искренние соболезнования семьям погибших", – резюмировал городской голова.
К слову, Борис Филатов ранее отмечал, что один из вражеских "Шахедов" в Днепре попал в 100 метрах от мэрии города. Этот беспилотник прилетел рядом с памятником Полю.