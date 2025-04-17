Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голови Дніпра Бориса Філатова.

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Які наслідки ворожої атаки по Дніпру

Борис Філатов розповів, що у різних районах Дніпра триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.

Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства,

– сказав мер.

Він зауважив, що обстеження триватимуть до ранку, зокрема, й у приватній забудові міста.

Наслідки атаки по Дніпру 16 квітня / Фото з телеграм-каналу Бориса Філатова

Філатов також повідомив, що, станом на 01:31 17 квітня кількість постраждалих збільшилася вже до 28 – четверо з них діти. У лікарнях міста допомагають пораненим.

"Дякую всім, хто в цю важку ніч поруч із людьми. Щирі співчуття родинам загиблих", – резюмував міський голова.

До слова, Борис Філатов раніше зазначав, що один із ворожих "Шахедів" у Дніпрі влучив за 100 метрів від мерії міста. Цей безпілотник прилетів поруч з пам'ятником Полю.