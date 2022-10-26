Машина уже выезжала с АЗС, когда туда прилетела ракета, – ГСЧС о жертвах обстрела Днепра

Вечером 25 октября оккупанты обстреляли заправку в Днепре, в результате чего, в частности, погибла беременная женщина. В ГСЧС сообщили, что машина с пострадавшими как раз выезжала из АЗС, когда произошел прилет.

Оккупанты продолжают воевать с мирным населением Украины и обстреливать объекты гражданской инфраструктуры. Начальник пресс-службы ГСЧС Днепропетровской области Олег Кушнирук рассказал местным журналистам о деталях ракетной атаки на заправку.

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Не успели отьехать от АЗС

В общей сложности известно, что погибли три человека, некоторые непосредственно находились в машине "Таврия", когда произошел взрыв. Автомобиль как раз тогда заправился и уезжал с АЗС, но российская ракета его догнала.

Судя по обстоятельствам, которые были на момент прибытия ГСЧС, они в этот момент заправили автомобиль и уже выезжали с места. Потому что автомобиль располагался в нескольких метрах от самой АЗС,

сказал Олег Кушнирук.

Также за рулем сгоревшей машины была женщина. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии и с многочисленными ожогами. По предварительной информации, Россия ударила по Днепру ракетой Х-59.

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Что известно об убитой беременной женщине

Погибшую звали Инна Оданец, ей было всего 25 лет. Беременная женщина погибла на пассажирском сиденье. Известно, что она получила образование в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Женщина училась по специальности документоведение, кроме того работала в детском развлекательном центре. Вместе с мужем она с нетерпением ждала рождения малыша. Однако захватчики разрушили все планы.

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