Машина уже выезжала с АЗС, когда туда прилетела ракета, – ГСЧС о жертвах обстрела Днепра
Вечером 25 октября оккупанты обстреляли заправку в Днепре, в результате чего, в частности, погибла беременная женщина. В ГСЧС сообщили, что машина с пострадавшими как раз выезжала из АЗС, когда произошел прилет.
Оккупанты продолжают воевать с мирным населением Украины и обстреливать объекты гражданской инфраструктуры. Начальник пресс-службы ГСЧС Днепропетровской области Олег Кушнирук рассказал местным журналистам о деталях ракетной атаки на заправку.
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Не успели отьехать от АЗС
В общей сложности известно, что погибли три человека, некоторые непосредственно находились в машине "Таврия", когда произошел взрыв. Автомобиль как раз тогда заправился и уезжал с АЗС, но российская ракета его догнала.
Судя по обстоятельствам, которые были на момент прибытия ГСЧС, они в этот момент заправили автомобиль и уже выезжали с места. Потому что автомобиль располагался в нескольких метрах от самой АЗС,
сказал Олег Кушнирук.
Также за рулем сгоревшей машины была женщина. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии и с многочисленными ожогами. По предварительной информации, Россия ударила по Днепру ракетой Х-59.
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Что известно об убитой беременной женщине
Погибшую звали Инна Оданец, ей было всего 25 лет. Беременная женщина погибла на пассажирском сиденье. Известно, что она получила образование в Киевском национальном университете культуры и искусств.
Женщина училась по специальности документоведение, кроме того работала в детском развлекательном центре. Вместе с мужем она с нетерпением ждала рождения малыша. Однако захватчики разрушили все планы.
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Главное об обстреле Днепра 25 октября
- Вечером в городе была объявлена воздушная тревога. После этого примерно в 21:15 прогремели взрывы, о которых, в частности, сообщил мэр города Борис Филатов. А заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что загорелась автозаправочная станция БРСМ.
- Поднявшийся на АЗС пожар локализовали за пол часа.
- Украинские власти уже отреагировали на эту дерзкую атаку. В частности, президент Владимир Зеленский сказал, что возмездие будет справедливым и неизбежным. Он добавил, что каждый день нам приходится бороться с террористами, которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизнь и судьбы украинцев.
- Глава ОП Андрей Ермак назвал оккупантов трусами и военными неудачниками. Он подчеркнул, что ответственность для оккупантов будет максимально жесткой.