Окупанти продовжують воювати з мирним населенням України та обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури. Начальник пресслужби ДСНС Олег Кушнірук Дніпропетровської області розповів про деталі ракетної атаки на заправку.

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Не встигли від'їхати від АЗС

Загалом відомо, що загинуло три людини, дехто безпосередньо перебував в машині "Таврія", коли стався вибух. Автомобіль якраз тоді заправився та виїжджав з АЗС, але російська ракета його наздогнала.

Судячи з обставин, які були на час прибуття ДСНС, вони в цей момент заправили автомобіль і вже виїжджали з місця. Тому що автомобіль розташовувався в декількох метрів від самої АЗС,

сказав Олег Кушнірук.

Також за кермом згорілої автівки була жінка. Зараз вона в лікарні в тяжкому стані та з численними опіками. За попередньою інформацією, Росія вдарила по Дніпру ракетою Х-59.

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Що відомо про вбиту вагітну жінку

Загиблу звали Інна Оданець, їй було всього 25 років. Вагітна загинула на пасажирському сидінні. Відомо, що вона здобула освіту в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Жінка навчалася за спеціальністю документознавство, окрім того, працювала в дитячому розважальному центрі. Разом з чоловіком вона з нетерпінням чекала на малюка. Однак загарбники зруйнували всі плани.