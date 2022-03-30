Обстрел Днепра: Филатов обещает вместе с СБУ ловить всех, кто публикует фото и видео

30 марта 2022 , 23:55
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Российские оккупанты совершили обстрел Днепра. Вражеские снаряды попали в нефтебазу.

Российские оккупанты обстреляли Днепр и попали в нефтебазу. Некоторые горожане не удержались и начали снимать фото и видео в соцсетях.

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Ответственность за распространение кадров последствий обстрела

Мэр Днепра Борис Филатов провел разговор с СБУ. Завтра они будут искать всех, кто опубликовал материалы обстрела в соцсетях. 

Всех, конечно, не отловим, но кто-то обязательно уедет далеко и надолго,
– пообещал Филатов.

Напомним: ни в коем случае нельзя сообщать, куда попали вражеские ракеты, фотографировать или снимать последствия обстрела – это помогает врагу корректировать огонь. 

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Автор: Ярослав Сиваківський