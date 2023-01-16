Возмездие близко: тем, кто стрелял по Днепру, надо уже упорядочивать дела

Адольфа Эйхмана израильтяне достали спустя полтора десятка лет в Южной Америке. Кстати, это самая сложная операция, если верить книгам о Моссаде.

Исполнителей обстрела достать не сложно

Не так все просто и празднично: страна на другом конце света, чужой язык, пути вывоза, и так далее.

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В России для украинцев райские условия: и язык, и знание обстановки и внешне от населения не отличаемся коренным образом.

На месте лётчиков-убийц я бы уже привел в порядок дела. На всякий случай.

Это Путина получить сложно: бункер, охрана и т.д. А вот тех, кто ударил по многоэтажке в Днепре – не то, чтобы совсем легко наказать, но вполне реально. Неважно, куда они целились своим старым оружием. Важно, куда это го*но мамонта прилетело.

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Военное преступление не имеет ни срока давности, ни оправданий. Выполнение преступного приказа – преступление. И за ним должно последовать наказание.

Очень хочу, чтобы вся российская "камарилья" предстала перед судом в Гааге. Но если особо отличившихся отловят, как Эйхмана, – возражать не стану.