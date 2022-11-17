У 83-летней женщины, пострадавшей из-за "прилетов" в Днепре, случился инфаркт
Источник:телеграм Николая Лукашука
Российские оккупанты 17 ноября атаковали Днепр. В результате обстрела у 83-летней женщины случился инфаркт.
Об этом рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, днем зафиксировали прилеты российских ракет в двух районах Днепра.
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У пожилой украинки случился инфаркт
Лукашук рассказал, что россияне 17 ноября нанесли удары по промышленному и частному предприятиям. Пострадали 23 человека, среди которых девочка-подросток в возрасте 15 лет.
Старшей пациентке – 83, у женщины инфаркт. Люди получили различные повреждения, в основном это – порезы, сотрясение мозга. В настоящее время 9 пострадавших остаются в медучреждениях. Три человека спасены подразделениями ГСЧС,
– добавил глава ДОР.
Еще 50 человек спасатели вывели с территории промышленного предприятия, на которое пришелся один из ударов, в безопасное место. К счастью, этот обстрел прошел без погибших. Однако повреждения получили:
- около 15 многоэтажек,
- 3 двухэтажных здания,
- школа,
- колледж,
- с десяток автомобилей,
- прицепы,
- общественный транспорт и контактные сети,
- газопровод,
- частично разрушен частный дом и еще один поврежден.
"Спасатели потушили один пожар. Спасибо специалистам всех служб, которые сегодня были вовлечены в ликвидацию последствий обстрелов. Спасибо врачам, которые оказали помощь раненым", – отметил Лукашук.
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Оккупанты били и по области
По уточненной информации, в результате ночной атаки по Никополю ранения получил 20-летний парень. У него диагностировали повреждение ноги.
"Угрозы его жизни нет, пострадавший лечится амбулаторно", – сообщил глава ДОР.
Также днем оккупанты ударили из РСЗО по Марганецкой общине на Никопольщине. К счастью, обстрел прошел без пострадавших.
По словам Лукашука, есть хорошие новости. В частности, после ночных обстрелов сотрудники ДТЭКа вернули свет 6 тысячам семей в Никополе. Питание насосной станции также возобновили.
"Благодарен специалистам компании за такую оперативную и слаженную работу. Злость на оккупантов переполняет. Но должны держать себя в руках. У нас один путь, и этот путь – к Победе. Работаем, помогаем ВСУ, верим в Президента и вместе – к общей цели. Мирного вечера", – подытожил глава ДОР.Обратите внимание! Только 15 ноября оккупанты повредили 15 энергообъектов, в результате чего не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий. В Укрэнерго показали один из трансформаторов, в который попала российская ракета.
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