Повреждены энергетические объекты, закрывают школы: все, что известно об атаке на Днепр 13 февраля

Российские оккупанты ежедневно обстреливают города Украины, подвергая опасности жизни мирных граждан. Этим они нарушают законы и обычаи войны.

В ночь на вторник, 13 февраля, под прицелом были, в частности, Днепр и Днепропетровская область. В этом материале 24 Канала читайте все, что известно об атаке на город и регион.

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Российские дроны против украинской ПВО

Воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала около 22:14, 12 февраля – людей призвали спускаться в укрытие. Воздушные силы информировали о нескольких группах вражеских дронов, которые двигались в направлении региона.

Уже утром в ВСУ подытожили, что в целом оккупанты выпустили 23 ударных дрона. В Днепропетровской области удалось уничтожить 10 беспилотников, а также по 3 – в Херсонской и Запорожской областях. Всего было ликвидировано 16 вражеских БПЛА.

Противник атаковал Украину ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска, что в России, и мыса Чауда в оккупированном Крыму,

– говорится в сообщении.

Отбой воздушной тревоги на значительной части Днепропетровской области прозвучал в 00:33, 13 февраля. Собственно, в опасности оставались жители прифронтовых общин, которые находятся в зоне досягаемости российской артиллерии.

Есть ли погибшие, пострадавшие в результате обстрела

Также в Воздушных силах предупреждали о российской ракете, движущейся в направлении Днепра.

Городской глава Днепра Борис Филатов ближе к полуночи констатировал, что Россия бьет по гражданской инфраструктуре.

В то же время по состоянию на 11:00, 13 февраля информация о погибших или пострадавших в результате российского удара "Шахедами" по Днепру и региону не поступала.

Хотя известно от главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, что в результате артиллерийского обстрела Никопольской общины погиб мужчина. Ему было 64 года.

Какова ситуация в энергетической системе региона

Филатов во время того, как россияне обстреливали Днепр, подчеркнул: энергетическая инфраструктура города – на волоске. Он также заявил о давлении, которое якобы существует со стороны Киева на коммунальные органы Днепра, призвав его прекратить.

На фоне этого в ДТЭК сообщили об остановке работы одного из украинских энергетических объектов. Впоследствии и в Воздушных силах подтвердили определенные повреждения объектов топливно-энергетической отрасли Днепропетровской области.

В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии,

– указано в сообщении от ДТЭК.

Городской глава Днепра проинформировал об эвакуации одной из больниц из-за невозможности ее отапливать: "Эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных".

Кроме того, из-за этой же проблемы приходится закрывать школы. Синоптики прогнозируют похолодание, с которым и так пораженная энергетическая система может просто-таки не справиться.

Сохранять спокойствие и оптимизм: что делать людям

На сайте городского совета Днепра по ссылке можно узнать, на каких улицах не будет электроэнергии в течение 13 февраля. Власти констатируют, что коммунальщики делают все возможное, чтобы наладить стабильную подачу тока.

Важно не падать духом, поскольку это именно то, что нужно врагу. К тому же есть и хорошие новости. Скажем, в ДТЭК сообщали, что утром 13 февраля были полностью возобновлены поставки электроэнергии для жителей Павлоградского района Днепропетровской области, которые накануне из-за обстрелов остались без тока.

Речь идет о более 50 тысячах семей, которым удалось вернуть электроэнергию и тепло в дома.

В то же время для тех, кто не имеет света и воды вследствие российских атак и по другим причинам – всегда открыты Пункты несокрушимости. В таких центрах можно подзарядить телефоны, другие девайсы и согреться. Отметим, что они функционируют еще с прошлого года, когда враг начал активно атаковать нашу энергоинфраструктуру.

Интерактивная карта Пунктов несокрушимости: ищите свой город