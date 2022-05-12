Обстрел Днепропетровщины: есть погибший и раненые, разрушен объект энергетики

Сегодня, 12 мая, россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными боеприпасами. В результате чего разрушен объект энергетической инфраструктуры, один человек погиб, а также есть раненые.

Днепропетровская областная прокуратура осуществила процессуальное руководство по уголовным разбирательствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, сообщили в телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора.

Читайте также: Россияне всю ночь били по Днепропетровщине фосфорными и кассетными бомбами: есть погибший и раненые

12 мая 2022 российские войска обстреляли село Большая Кострома Криворожского района. По данным следствия, один человек погиб. Также есть случаи ранения среди жителей.

Оккупанты разрушили объект энергетической инфраструктуры.

В частности, сегодня же захватчики совершили артобстрел окрестностей села Украинка Криворожского района. Взрывотехническая служба обнаружила неразорванные ракеты с боеприпасами на месте происшествия.

У генпрокурора отметили, что на этой территории отсутствуют какие-либо военные объекты.

Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру Украины, в нарушение норм международного гуманитарного права,

– отметили в Офисе Генерального прокурора.

Какая ситуация в Днепропетровской области: коротко

Минувшей ночью с 11 на 12 мая россияне вели огонь по всей линии столкновения на Криворожском направлении. Вражеские войска применяли запрещенные международными конвенциями кассетные и фосфорные боеприпасы.

На утро 11 мая оккупанты обстреляли приграничные с Херсонщиной районы Днепропетровской области. К счастью, обошлось без значительных разрушений и жертв.

Попали снаряды в поля вблизи деревень Зеленодольской и Широковской общин.

В частности, были случаи обстрела россиянами в окрестностях Великой Костромки и Ганновки в Криворожском районе.

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая под огонь русских войск снова попала Анновка. К счастью, пострадавших и жертв не было. Но сообщили о проблемах с электроснабжением.

8 мая в Днепропетровской области произошла трагедия. 12-летний мальчик принес домой нашедший в своем населенном пункте боеприпас. Взрывчатка сдетонировала и ребенок погиб. Трагедия произошла в одном из сел Синельниковского района.

Российских войск на территории области нет и не было, – заверили в Днепропетровской ОВД.

Вас это может заинтересовать – российский военнослужащий застрелил себя во сне: смотрите видео