Обстрел Днепропетровщины: есть погибший и раненые, разрушен объект энергетики
Источник:Офис Генерального прокурора
Сегодня, 12 мая, россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными боеприпасами. В результате чего разрушен объект энергетической инфраструктуры, один человек погиб, а также есть раненые.
Днепропетровская областная прокуратура осуществила процессуальное руководство по уголовным разбирательствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, сообщили в телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора.
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12 мая 2022 российские войска обстреляли село Большая Кострома Криворожского района. По данным следствия, один человек погиб. Также есть случаи ранения среди жителей.
Оккупанты разрушили объект энергетической инфраструктуры.
В частности, сегодня же захватчики совершили артобстрел окрестностей села Украинка Криворожского района. Взрывотехническая служба обнаружила неразорванные ракеты с боеприпасами на месте происшествия.
У генпрокурора отметили, что на этой территории отсутствуют какие-либо военные объекты.
Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру Украины, в нарушение норм международного гуманитарного права,
– отметили в Офисе Генерального прокурора.
Какая ситуация в Днепропетровской области: коротко
- Минувшей ночью с 11 на 12 мая россияне вели огонь по всей линии столкновения на Криворожском направлении. Вражеские войска применяли запрещенные международными конвенциями кассетные и фосфорные боеприпасы.
- На утро 11 мая оккупанты обстреляли приграничные с Херсонщиной районы Днепропетровской области. К счастью, обошлось без значительных разрушений и жертв.
- Попали снаряды в поля вблизи деревень Зеленодольской и Широковской общин.
- В частности, были случаи обстрела россиянами в окрестностях Великой Костромки и Ганновки в Криворожском районе.
- В День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая под огонь русских войск снова попала Анновка. К счастью, пострадавших и жертв не было. Но сообщили о проблемах с электроснабжением.
- 8 мая в Днепропетровской области произошла трагедия. 12-летний мальчик принес домой нашедший в своем населенном пункте боеприпас. Взрывчатка сдетонировала и ребенок погиб. Трагедия произошла в одном из сел Синельниковского района.
- Российских войск на территории области нет и не было, – заверили в Днепропетровской ОВД.
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