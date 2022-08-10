Должно быть правилом: после трагической ночи на Днепропетровщине людей просят не игнорировать сирены

Местные власти Днепропетровщины призывают жителей не игнорировать воздушную тревогу. Трагическая ночь 10 августа подтверждает, что это должно быть правилом для каждого.

В Марганце и Высшетарасовке была страшная ночь. В результате вражеских обстрелов сначала погибли 11 человек . Затем в больнице скончались еще двое раненых . Об этом глава Днепропетровской ОВА заявил в своем телеграмм-канале.

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"Не дайте россиянам себя убить"

Валентин Резниченко говорит, что извлекать тела из-под завалов морально очень трудно. Но этого можно и нужно избегать.

Люди! Пожалуста! Прошу и умоляю. Во время тревоги уходите в безопасные места. Сделайте это себе правилом. Сражайтесь за свою жизнь. Не дайте россиянам себя убить,

– пишет глава Днепропетровской ОВА.

Резниченко добавляет, что украинцы стоят против жестокого врага, ежедневно устраивающего террор наших городов и сел. Украинские военные делают все возможное, чтобы уберечь нас на фронте. Но личная безопасность – это ответственность каждого человека.

Что известно об обстреле Днепропетровщины

российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район 80 снарядами из "Градов". Произошло это в ночь на 10 августа.

По состоянию на 9 утра от рук кафиров погибли 13 мирных жителей. Еще 11 – ранены, 5 из них – в тяжелом состоянии.

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