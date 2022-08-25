Ночью в Днепропетровской области украинские защитники сбили вражескую ракету
25 августа 2022 , 09:07Читати новину українською
Источник:телеграм Николая Лукашука
Украинские защитники ночью 25 августа сбили над Днепропетровской областью вражескую ракету. Сейчас выясняются последствия.
Ракету российских захватчиков ВСУ уничтожили в Днепровском районе. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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По словам Лукашука, к счастью, уничтожение ракеты обошлось без жертв.
Ночью нашими защитниками была сбита вражеская ракета. Предварительно – обошлось без пострадавших, последствия выясняются,
– отметил он.
Атака россиян Днепропетровской области: главные новости
- В День Независимости 24 августа российская ракета уничтожила частный жилой дом в поселке городского типа Чаплино в Синельниковском районе Днепропетровской области. В это время в доме были люди. Двоих детей и женщину эвакуировали живыми.
- Впоследствии спасатели под завалами дома обнаружили третьего ребенка . 11-летний мальчик погиб на месте.
- Вечером российские оккупанты снова ударили по Чаплино. На этот раз попали в железнодорожную станцию. На месте загорелись 4 вагона.
- Вечером 24 августа количество погибших возросло с 15 до 22. Предварительно Владимир Зеленский также сообщал о 50 раненых. Однако количество пострадавших может увеличиваться, ведь поисково-спасательные работы на железнодорожной станции будут продолжены.
- Также ночью 25 августа оккупанты из РСЗО "Торнадо-С" в очередной раз ударили по Кривому Рогу. В результате в городе есть разрушения и поврежденные автомобили.
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