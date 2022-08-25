Ночью в Днепропетровской области украинские защитники сбили вражескую ракету

Украинские защитники ночью 25 августа сбили над Днепропетровской областью вражескую ракету. Сейчас выясняются последствия.

Ракету российских захватчиков ВСУ уничтожили в Днепровском районе. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Обратите внимание Силы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету

оккупанты пытались атаковать Днепропетровскую область

По словам Лукашука, к счастью, уничтожение ракеты обошлось без жертв.

Ночью нашими защитниками была сбита вражеская ракета. Предварительно – обошлось без пострадавших, последствия выясняются,

– отметил он.

Атака россиян Днепропетровской области: главные новости

Стоит посмотреть – ВСУ сбили ракету в Уманском районе, обломки ранили людей: смотрите видео