Ракету російських загарбників ЗСУ знищили у Дніпровському районі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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окупанти намагалися атакувати Дніпропетровщину

За словами Лукашука, на щастя, знищення ракети минулося без жертв.

Вночі нашими захисниками було збито ворожу ракету. Попередньо – минулося без постраждалих, наслідки наразі з'ясовуються,

– зазначив він.

Атака росіян на Дніпропетровщину: головні новини

У День Незалежності 24 серпня російська ракета знищила приватний житловий будинок в селищі міського типу Чаплино, що в Синельниківському районі на Дніпропетровщині. У той час в будинку були люди. Двох дітей та жінку евакуювали живими.

Згодом рятувальники під завалами будинку знайшли третю дитину. 11-річний хлопчик загинув на місці.

Ввечері російські окупанти знову вдарили по Чаплиному. Цього разу влучили в залізничну станцію. На місці спалахнули 4 вагони.

Ввечері 24 серпня кількість загиблих зросла з 15 до 22. Попередньо Володимир Зеленський також повідомляв про 50 поранених. Проте кількість постраждалих може збільшуватись, адже пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть.

Також вночі 25 серпня окупанти з РСЗВ "Торнадо-С" вкотре вдарили по Кривому Рогу. Внаслідок цього у місті є руйнування та пошкоджені автомобілі.

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