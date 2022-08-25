Ракету російських загарбників ЗСУ знищили у Дніпровському районі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За словами Лукашука, на щастя, знищення ракети минулося без жертв.

Вночі нашими захисниками було збито ворожу ракету. Попередньо – минулося без постраждалих, наслідки наразі з'ясовуються,
– зазначив він.

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