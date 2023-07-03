Нам некуда идти прятаться: жители дома в Сумах вспомнили момент удара "Шахедом"

Россияне ударили по жилому дому в Сумах. Местные жители рассказали о первых минутах после прилета иранского "Шахеда" и масштабах разрушения пятиэтажки.

Большинство жильцов дома к моменту прилета были на работе. Известно, что в результате российской атаки погибли два человека.

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Нам говорят: "Идите в укрытие, идите домой". А где укрытие? Где дом? Нам некуда идти",

– рассказывают жители пятиэтажки.

"Как будто мотоциклист врезался": момент прилета

Местные жители напуганы и не знают, что делать дальше. У многих в квартирах на момент попадания оставались домашние питомцы.

"Первый прилет когда был, я услышала будто безумный мотоциклист куда-то врезался. Мама пошла посмотреть. А потом второй раз прилетело. Сильного испуга не было. Когда вышли из подъезда, то увидели, что разрушение почти рядом. Мы с мамой приехали в Сумы , 10 лет живем здесь, мы беженцы из Луганска. Чувствуем ярость", – рассказала местная жительница, возле дома которой произошел взрыв.

На месте попадания в доме буквально образовалась дыра. Кроме пятиэтажки, в результате падения "Шахеда" повреждены авто местных жителей.

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