Нам некуда идти прятаться: жители дома в Сумах вспомнили момент удара "Шахедом"
Источник:Общественное
Россияне ударили по жилому дому в Сумах. Местные жители рассказали о первых минутах после прилета иранского "Шахеда" и масштабах разрушения пятиэтажки.
Большинство жильцов дома к моменту прилета были на работе. Известно, что в результате российской атаки погибли два человека.
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Нам говорят: "Идите в укрытие, идите домой". А где укрытие? Где дом? Нам некуда идти",
– рассказывают жители пятиэтажки.
"Как будто мотоциклист врезался": момент прилета
Местные жители напуганы и не знают, что делать дальше. У многих в квартирах на момент попадания оставались домашние питомцы.
"Первый прилет когда был, я услышала будто безумный мотоциклист куда-то врезался. Мама пошла посмотреть. А потом второй раз прилетело. Сильного испуга не было. Когда вышли из подъезда, то увидели, что разрушение почти рядом. Мы с мамой приехали в Сумы , 10 лет живем здесь, мы беженцы из Луганска. Чувствуем ярость", – рассказала местная жительница, возле дома которой произошел взрыв.
На месте попадания в доме буквально образовалась дыра. Кроме пятиэтажки, в результате падения "Шахеда" повреждены авто местных жителей.
Главное об атаке на Сумы
- Россия применила 17 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО в небе над разными регионами было ликвидировано 13 беспилотников окупантов.
- В Сумах прогремели 4 взрыва. В результате попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.
- По состоянию на 17:22 из-под завалов удалось спасти еще четыре человека. Отмечают, что на месте трагедии продолжают работать спасатели.
- В результате атаки пострадали 19 человек, двое – погибли. При этом в учреждениях здравоохранения остаются 4 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии в реанимации, а еще двое получили травмы средней степени тяжести.
- 15 пострадавшим уже оказана медицинская помощь и они были отпущены домой, среди пострадавших есть ребенок 5 лет.