Більшість мешканців будинку на момент прильоту були на роботі. Відомо, що внаслідок російської атаки загинули двоє людей.
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Нам кажуть: "Ідіть в укриття, ідіть додому". А де укриття? Де дім? Нам нікуди йти",
– розповідають жителі п'ятиповерхівки.
"Ніби мотоцикліст врізався": момент прильоту
Місцеві жителі налякані та не знають, що робити далі. У багатьох у квартирах на момент влучання лишалися домашні улюбленці.
"Перший приліт коли був, я почула ніби шалений мотоцикліст кудись врізався. Мама пішла подивитися. А потім другий раз прилетіло. Сильного переляку не було. Коли вийшли з під'їзду, то побачили, що руйнування майже поруч. Ми з мамою приїхали в Суми, 10 років живемо тут, ми біженці із Луганська. Відчуваємо лють", – розповіла місцева мешканка, поблизу будинку якої трапився вибух.
На місці влучання в будинку буквально утворилася дірка. Окрім п'ятиповерхівки, внаслідок падіння "Шахеда" пошкоджено автівки місцевих мешканців.
Головне про атаку на Суми
- Росія застосувала 17 ударних дронів Shahed-136/131. Силами та засобами ППО в небі над різними регіонами було ліквідовано 13 безпілотників окупантів.
- У Сумах прогриміли 4 вибухи. Внаслідок влучання пошкоджена адміністративна будівля та два багатоквартирних житлових будинки.
- Станом на 17:22 з-під завалів вдалось врятувати ще четверо людей. Зазначають, що на місці трагедії все ще продовжують працювати рятувальники.
- Внаслідок атаки постраждали 19 людей, двоє – загинуло. При цьому у закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, двоє з яких у важкому стані в реанімації, а ще двоє зазнали травмувань середнього ступеня важкості.
- 15 постраждалим вже була надана медична допомога і вони були відпущені додому, серед постраждалих є дитина 5 років.