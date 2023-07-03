Більшість мешканців будинку на момент прильоту були на роботі. Відомо, що внаслідок російської атаки загинули двоє людей.

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Нам кажуть: "Ідіть в укриття, ідіть додому". А де укриття? Де дім? Нам нікуди йти",

– розповідають жителі п'ятиповерхівки.

"Ніби мотоцикліст врізався": момент прильоту

Місцеві жителі налякані та не знають, що робити далі. У багатьох у квартирах на момент влучання лишалися домашні улюбленці.

"Перший приліт коли був, я почула ніби шалений мотоцикліст кудись врізався. Мама пішла подивитися. А потім другий раз прилетіло. Сильного переляку не було. Коли вийшли з під'їзду, то побачили, що руйнування майже поруч. Ми з мамою приїхали в Суми, 10 років живемо тут, ми біженці із Луганська. Відчуваємо лють", – розповіла місцева мешканка, поблизу будинку якої трапився вибух.

На місці влучання в будинку буквально утворилася дірка. Окрім п'ятиповерхівки, внаслідок падіння "Шахеда" пошкоджено автівки місцевих мешканців.

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