Про це 24 Каналу розповів головний редактор "Суспільне.Суми" Андрій Крамченков. За його словами, ситуація з укриттями на Сумщині чи не найгірша по Україні.

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На засіданні РНБО 23 червня було визнано непридатними укриття у 14 областях України, серед яких були Суми. Володимир Зеленський доручив зайнятись цим питанням та покращити ситуацію з бомбосховищами по всій країні.

Однак, на жаль, непридатні, зачинені та просто відсутні укриття знову фігурують під час російських обстрілів. "Суспільне.Суми" опублікувало відео, де місцеві мешканки скаржаться, що їм просто не було куди йти під час тривоги. Укриттів поблизу не було.

Мер міста самотужки вибивав двері укриття

На Сумщині була одна з найгірших ситуацій з укриттями по Україні, а саме в Сумах і Конотопі. В Конотопі лиш 10% населення забезпечені укриттями відповідної якості. В обласному центрі ця цифра не дуже більша – 14%.

Просто анекдотичний випадок. Сьогодні під час першої повітряної тривоги влучали "Шахеди" міський голова оприлюднив відео, де він особисто ломом ламає двері бомбосховища на одному з сумських заводів. Ситуація досить типова, коли є тривога, а бомбосховища закриті,

– зазначив Андрій Крамченков.

Місцева влада виділяє кошти та працює над облаштуванням додаткових виходів вже з наявних укриттів. Однак поки складно сказати, чи зміниться ситуація, адже після засідання РНБО минуло небагато часу.

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