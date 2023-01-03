Ракетные удары по Дружковке и Краматорску: во что попали российские оккупанты
Ночью 2 января русские захватчики обстреляли прифронтовые населенные пункты Донецкой области. В частности, под огонь оккупантов попали Краматорск и Дружковка.
Об этом сообщили в Донецкой ОВА. Как отмечают, в результате прилета по Краматорску разрушениям подверглись частные дома и автомобили, передает 24 канал.
Читайте также Россияне пытаются окружить Авдеевку, но терпят колоссальные потери – городские власти
Какие последствия вражеских ударов по Дружковке
Известно, что около 23:18 оккупанты нанесли два ракетных удара по Дружковке. Зафиксировано попадание в технические помещения промышленного предприятия.
Кроме того, ракеты повредили склад, электромагнитный кран и сторожку. Также получили повреждения гостиничный комплекс, автовокзал, церковь, жилой дом, ледовая арена.
В ОВА подчеркивают, что ситуация в области остается напряженной.
Где находится Дружковка: показываем на карте
Отметим, что в результате ракетных обстрелов было разрушено ледовую арену "Альтаир". Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года.
На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.
Какая ситуация на Востоке: главное
- В Макеевке в ночь на 1 января в оккупантов прозвучал "хлопок". По данным Страткома ВСУ, в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежением мер безопасности и курением в неустановленном месте" погибли ориентировочно 400 врагов, а еще 300 – ранены. Хотя очевидцы писали о 500 – 600 погибших.
- Глава Авдеевской городской военной администрации отметил, что в самом начале полномасштабного вторжения враг пытался зайти в промзону, но напрасно. Сейчас враг время от времени пытается попасть в город, обстреливая его. И в какой-то момент враг даже имел успех, однако ВСУ все отбили и вернули.
- В Генштабе ВСУ по состоянию на утро 3 января сообщили, что самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты не отказываются от планов по выходу на административную границу Донецкой области.
- Основные усилия враг сосредотачивается на поддержании наступательного потенциала и восполнении потерь, в частности, на средства мобилизованных.