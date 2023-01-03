Ракетные удары по Дружковке и Краматорску: во что попали российские оккупанты

Ночью 2 января русские захватчики обстреляли прифронтовые населенные пункты Донецкой области. В частности, под огонь оккупантов попали Краматорск и Дружковка.

Об этом сообщили в Донецкой ОВА. Как отмечают, в результате прилета по Краматорску разрушениям подверглись частные дома и автомобили, передает 24 канал.

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Какие последствия вражеских ударов по Дружковке

Известно, что около 23:18 оккупанты нанесли два ракетных удара по Дружковке. Зафиксировано попадание в технические помещения промышленного предприятия.

Кроме того, ракеты повредили склад, электромагнитный кран и сторожку. Также получили повреждения гостиничный комплекс, автовокзал, церковь, жилой дом, ледовая арена.

В ОВА подчеркивают, что ситуация в области остается напряженной.

Где находится Дружковка: показываем на карте

Отметим, что в результате ракетных обстрелов было разрушено ледовую арену "Альтаир". Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года.

На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.

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