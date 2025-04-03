Удар российским дроном по Харькову унес жизнь семьи с ребенком
- В Харькове в результате атаки российскими беспилотниками погибли 5 человек, включая семью с 12-летним ребенком.
- Тела погибших были найдены под завалами. Для идентификации лиц полиция отобрала ДНК-образцы у родных.
В Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками 3 апреля погибли 5 человек. Среди них также была и семья из трех человек: 12-летний ребенок, его отец и мать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и полицию Харьковской области.
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Что известно о погибшей семье в Харькове из-за атаки из-за атаки
В полиции Харьковской области рассказали, что из-под завалов в Харькове спасатели деблокировали 4 изуродованных обгоревших тела. Среди погибших – ребенок.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что, предварительно, под руинами собственного дома были найдены тела семьи: 12-летней девочки, ее отца и матери, а также 45-летнего мужчины – их соседа.
Для того, чтобы идентифицировать личности погибших следователи полиции отобрали образцы ДНК у их родных. Правоохранители также задокументировали преступления, которые совершила страна-агрессор.
К слову, российские дроны атаковали жилой сектор Харькова вечером 3 апреля. В результате этого погибли пять человек, еще 32 – были ранены. Среди раненых были и дети.
В Харьковской областной прокуратуре говорят, что попадание в городе было по двухэтажному дому и многоквартирному жилому дому. По предварительным данным, оккупанты использовали для атаки БпЛА типа "Герань-2".