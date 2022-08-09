Оккупанты ударили по медучреждению в Харькове: кадры ужасных последствий ночного обстрела

Ночью Харьков снова страдал от вражеских обстрелов – пострадал Индустриальный и Холодногорский районы. К счастью, в результате этого обстрела нет пострадавших или погибших.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что все же есть определенные разрушения из-за ночного обстрела – например, в Холодногорском районе все же пострадало здание медлаборатории.

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По словам журналистки, двухэтажное нежилое помещение медлаборатории частично разрушено, взрывная волна поразила стены и окна.

Обстрел Харькова 9 августа/ Фото Анны Черненко для 24 канала

Внутри медучреждения достаточно сильно пострадало дорогое оборудование, говорит Анна Черненко. По ее словам, оккупанты этой ночью били ракетами С-300, так, как это раньше делали и в Николаеве.



Воронка от одного из снарядов / Фото Анны Черненко

Обломки этого снаряда уже обнаружили. Сейчас работники, недавно вернувшиеся к работе, пытаются спасти уцелевшую технику, чтобы продолжать оказывать помощь людям.

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Что известно о предыдущих ракетных атаках на Харьков

Оккупанты в ночь на 8 августа активно обстреливали Харьковскую область, выпустив не менее 5 ракет с С-300. Захватчики запустили ракеты со своей территории. Часть из снарядов сдетонировала раньше, чем прибыла в пункт назначения.

В поселке Печенеги в Чугуевском районе в результате обстрела разрушений потерпел частный жилой дом. К сожалению, погибла 72-летняя жительница.

В Богодуховском районе враг уничтожил 28 гектаров пшеницы. Также под огонь попали разные хозяйства. В Изюмском районе снаряды попали по открытым территориям. К сожалению, 72-летняя женщина получила ранения и ее отвезли в больницу.

Также из-за обстрелов горели дачные дома кооператива и хозяйственные постройки в Харьковском районе. В Черкасских Тишках погибла 62-летняя женщина, а еще два человека попали в больницу из-за ранений.

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