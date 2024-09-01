В сети показали момент прилета возле метро "Академика Павлова" в Харькове

Россияне атаковали Харьков десятками баллистических ракет. На камеру попал момент попадания снаряда в Салтовском районе города.

По данным прокуратуры, по меньшей мере семь ракет попали в трех районах города. В Салтовском районе – снаряды ударили в нескольких метрах от входа в гипермаркет.

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Удар ракетой у метро

В сети показали кадры прилета ракеты у станции метро "Академик Павлов" в Салтовском районе города.

Момент удара возле станции метро "Академик Павлов": смотрите видео

В прокуратуре уточнили, что обстрелы Харькова произошли около 13:00. Предварительно, враг использовал "Искандер-М". О том, что противник применил именно этот тип ракет, свидетельствуют обломки, найденные на месте ушибов, в частности в районе гипермаркета.

Известно, что россияне тоже атаковали Харьковский дворец спорта – место, где часто собирается молодежь. Под завалами спорткомплекса могут находиться люди.

По состоянию на 16:00 сообщают о более чем 40 пострадавших, среди них есть дети. Поисково-спасательная операция продолжается. Число пострадавших может возрасти.