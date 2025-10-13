Показали страшные кадры общежития ВПЛ в Харькове, которое атаковала Россия
- Российские беспилотники атаковали общежитие в Харькове, где жили переселенцы, повредив окна и крышу, но обошлось без пострадавших.
- Это не первый обстрел Харькова за последние дни; ранее атаковали Шевченковский район, повредив здания и энергетическую инфраструктуру города.
Россияне беспощадно терроризируют Харьков. На город чуть ли не ежедневно летят боеприпасы, в частности дроны, управляемые авиабомбы и ракеты, к сожалению, 13 октября не стало исключением.
Утром оккупанты направили свой беспилотник в общежитие учебного заведения, передает 24 Канал. В нем жили переселенцы, в частности люди, которые выехали из Купянска.
Россия терроризирует мирный город
В результате атаки повреждено немало окон и крыша. К счастью, нет пострадавших среди людей. Городской голова Игорь Терехов отметил, что рядом нет никаких военных объектов, поэтому россияне целились исключительно в гражданскую инфраструктуру.
По словам мэра, враг атаковал сам центр города. Здесь всегда много мирных людей. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что также пострадали два автомобиля. Все соответствующие службы работали на месте.
Россия атаковала Харьков \ Фото Анны Черненко
Все соответствующие службы работали на месте. Сейчас устанавливают, какой тип беспилотника использовала Россия, также правоохранители фиксируют последствия российской атаки.
Это не первый удар России по Харькову за последние дни
- Днем ранее, 12 октября, в городе также раздавались взрывы. Пострадал Шевченковский район, там в домах выбило окна. Есть определенные разрушения и в частных зданиях. К счастью, обошлось без жертв.
- Кроме этого, враг целится по энергетике города. По словам Игоря Терехова, зима 2026 года будет для Харькова самой тяжелой за все годы войны. Во время обстрела 6 октября оккупанты уничтожили 2 трансформаторные подстанции, которые питали город.
- В ночь на 6 октября россияне выпустили десяток беспилотников. Кроме критической инфраструктуры, их направили в гражданские объекты. Взрывы слышали во всех районах города, даже в тех, которые дальше всего от эпицентра попаданий.