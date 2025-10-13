Россияне беспощадно терроризируют Харьков. На город чуть ли не ежедневно летят боеприпасы, в частности дроны, управляемые авиабомбы и ракеты, к сожалению, 13 октября не стало исключением.

Утром оккупанты направили свой беспилотник в общежитие учебного заведения, передает 24 Канал. В нем жили переселенцы, в частности люди, которые выехали из Купянска.

Россия терроризирует мирный город

В результате атаки повреждено немало окон и крыша. К счастью, нет пострадавших среди людей. Городской голова Игорь Терехов отметил, что рядом нет никаких военных объектов, поэтому россияне целились исключительно в гражданскую инфраструктуру.

По словам мэра, враг атаковал сам центр города. Здесь всегда много мирных людей. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что также пострадали два автомобиля. Все соответствующие службы работали на месте.

Россия атаковала Харьков \ Фото Анны Черненко

Это не первый удар России по Харькову за последние дни