Женщина, раненная при обстреле Салтовки в Харькове, скончалась в больнице

Утром 15 августа российские оккупанты обстреляли многоэтажку и остановку в Харькове. К сожалению, одна из пострадавших скончалась в больнице.

В больницу госпитализировали шестерых пострадавших. Среди них была 75-летняя женщина, умершая в медучреждении. Об этом рассказала советница главы Харьковской ОВ Наталья Попова в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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По словам Поповой, сначала было известно о 4 раненых. Но позже обнаружили еще двух пострадавших, которые находились в квартирах. Одной женщине оказали помощь на месте, а другую – доставили в больницу.

В больницу привезли 6 раненых. К сожалению, нам сообщили, что одна пострадавшая скончалась. Мои соболезнования близким,

– сказала советница главы ОВА.

Российские снаряды попали во двор и крышу многоэтажного дома. Повреждены квартиры, детская площадка, автомобили и бокс. Кроме того, произошло возгорание в помещении бывшего универмага.

Что известно об умерших и пострадавших

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, погибла 75-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на улице у дома.

Травмированы шесть мирных жителей. Среди них женщина, получившая ранение обломками снаряда, находясь на остановке общественного транспорта.

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россияне атаковали Харьков не только утром, но и ночью. Они выпустили по Слободскому району около 10 ракет из Белгорода с ЗРК "С-300".

оккупанты попали в гражданское предприятие, где загорелась крыша одного из цехов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Заметим, что захватчики почти все время обстрелят Харьков. Так ночью 14 августа враг запустил ракеты со своей территории по территории общины под Харьковом. В результате пострадали 3 человека.

Олег Синегубов подчеркнул, что пока россияне терроризируют мирное население области, ВСУ дают им отпор по всей линии фронта. У Питомника оккупанты пытались вести разведку боем, однако атака провалилась.

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