Погибла женщина, которая была за 5 метров от попадания, – последствия удара С-300 по Харькову

19 августа оккупанты коварно обстреляли учебное заведение и жилищный сектор Харькова. Захватчики били ракетами из систем С-300.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, женщина находилась в 5 метрах от места взрыва.

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Оккупанты терроризируют жителей Харькова

Как рассказал свидетель ракетных обстрелов Станислав, это было обычное учебное заведение. Там не было никакой военной техники. россияне буквально уничтожили часть кабинетов, где проводили обучение.

Сама Светлана была отличным человеком. На ней держалась все семья – женщина ухаживала за парализованной родственницей. Чудом выжил ее напарник, находившийся в 20 метрах от взрыва в соседнем здании.

Кроме того, ракеты С-300 попали в один из жилых домов. Его владельцу Максиму Шелудченко посекло спину. Он услышал, как под утро раздались взрывы, и быстро выбежал вместе с 2,5 летним сыном в подвал. Уже потом мужчина увидел, что у него царапины на спине.

Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко отмечает, что оккупанты в очередной раз показали свое террористическое нутро.

Почему они это сделали? Потому что это россияне. Им все равно куда бить, все равно сколько людей погибнет; все равно, сколько горя они принесут людям. Они не целятся по военным объектам. Считаю, что их основная цель – террор местного населения,

– отметил Тимошко.

Корреспондентка из Харькова о ракетных обстрелах от оккупантов 19 августа: смотрите видео

Добавим, ночью 20 августа российские оккупанты снова обстреляли Харьков и область. Известно о прилетах в Слободской район города. Масштабы разрушений пока уточняют.