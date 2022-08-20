Про 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, жінка перебувала за 5 метрів від місця вибуху.

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Окупанти тероризують жителів Харкова

Як розповів свідок ракетного обстрілу Станіслав, це був звичайний навчальний заклад. Там не було ніякої військової техніки. росіяни буквально знищили частину кабінетів, де проводили навчання.

Сама Світлана була чудовою людиною. На ній трималася усі сім'я – жінка доглядала за паралізованою родичкою. Дивом вижив її напарник, який перебував за 20 метрів від вибуху в сусідній будівлі.

Окрім того, ракети С-300 влучили в один з житлових будинків. Його власнику Максиму Шелудченкові посікло спину. Він почув, як над ранок пролунали вибухи, і швидко вибіг разом з 2,5 річним сином у підвал. Вже згодом чоловік побачив, що у нього подряпини на спині.

Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко наголошує, що окупанти в черговий раз показали своє терористичне нутро.

Чому вони це зробили? Бо це – росіяни. Їм все одно куди бити, все одно, скільки людей загине; все одно, скільки горя вони принесуть людям. Вони не цілять по військових об'єктах. Вважаю, що їх основна мета – терор місцевого населення, – зазначив Тимошко.

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Додамо, вночі 20 серпня російські окупанти знову обстріляли Харків та область. Відомо про прильоти у Слобідський район міста. Масштаби руйнувань поки що уточнюють.