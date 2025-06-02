Россия комбинированно атаковала Харьковскую область: есть разрушения и пострадавшие

Утром понедельника, 2 июня, Россия в очередной раз терроризировала мирное население Украины. В частности, пострадала Харьковская область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Враг ударил беспилотниками и баллистическими ракетами по областному центру и Чугуеву.

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Что известно о последствиях ударов

Воздушную тревогу в Харькове была объявлена ночью в 02:25 – впоследствии город атаковали вражеские БПЛА, а около 05:00 летели баллистические ракеты.

В результате беспилотных ударов в Холодногорском районе разрушено производственно-складское здание частного предприятия, повреждены частные дома в жилом секторе рядом. Пострадали 6 человек, среди которых – ребенок. На месте работали психологи ГСЧС.

В Киевском районе из-за попадания баллистических ракет в землю изуродованы фасады и окна многоэтажек и общежития, транспортная инфраструктура. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Когда стоишь возле этой воронки – осознаешь, насколько все могло быть иначе. Еще несколько метров – и удар пришелся бы в дом. Еще несколько минут – и на дороге уже были бы машины, автобусы. Это настоящее чудо, что обошлось без жертв,

– отметил мэр города Игорь Терехов.

Кроме того, под атакой противника оказался Чугуев. Удары БпЛА вызвали разрушения и пожар в складском здании, которое не эксплуатируют.

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