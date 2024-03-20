Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, по состоянию на 17:35 известно о 5 погибших в результате ракетной атаки по Харькову. Также есть информация о 5 раненых, двое из которых находятся в очень тяжелом состоянии.

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Во время атаки в здании работали люди

Этот ракетный удар – еще один террористический акт России. В здании находились частные предприятия, которые никак не связаны с армией. В частности на месте атаки сейчас разбросаны различные детские пазлы, книги и игрушки. Там работало одно из предприятий, которое производило полиграфию для детей.

Под ногами сейчас лежат различные детские игрушки и пазлы. Очень цинично, что удар произошел примерно в 13:00, когда на местах продолжали работать люди. Здесь было очень много людей. Сколько сейчас может находиться под завалами – трудно сказать. Предварительно в полиции говорили об около десяти человек. Поиски продолжаются,

– рассказала Черненко.

Свидетели инцидента рассказывают, что некоторые люди были вынуждены вылезти наружу здания на кондиционеры. Так они смогли спастись от огромного пожара. Известно, что в здании работала типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции и т.п.

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар крылатой ракетой Х-59. Ее обломки уже нашли на месте событий.

Сегодня посреди рабочего дня, в то время, когда максимальное количество людей находится на рабочих местах, негодяи из России нанесли удар по промышленному объекту. А именно – по многоэтажке офисного назначения, где находилось много гражданских лиц. Ни одного военного здесь нет. Мы расцениваем это как акт терроризма,

– подчеркнул руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

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