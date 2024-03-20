Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, станом на 17:35 відомо про 5 загиблих внаслідок ракетної атаки по Харкову. Також є інформація про 5 поранених, двоє з яких перебувають у дуже важкому стані.

До теми Удар по багатоповерхівці у Харкові: у поліції розповіли, чим били росіяни

Під час атаки у будівлі працювали люди

Цей ракетний удар – ще один терористичний акт Росії. В будівлі перебували приватні підприємства, які ніяк не пов'язані з армією. Зокрема на місці атаки зараз розкидані різні дитячі пазли, книжки та іграшки. Там працювало одне з підприємств, яке виробляло поліграфію для дітей.

Під ногами зараз лежать різні дитячі іграшки та пазли. Надзвичайно цинічно, що удар стався приблизно о 13:00, коли на місцях продовжували працювати люди. Тут було дуже багато людей. Скільки зараз може перебувати під завалами – важко сказати. Попередньо у поліції говорили про близько десятьох людей. Пошуки тривають,

– розповіла Черненко.

Свідки інциденту розповідають, що деякі люди були змушені вилізти назовні будівлі на кондиціонери. Так вони змогли врятуватися від величезної пожежі. Відомо, що в будівлі працювала друкарня, цех з виробництва меблів та лакофарбової продукції тощо.

За попередніми даними, окупанти завдали удару крилатою ракетою Х-59. Її уламки вже знайшли на місці подій.

Сьогодні посеред робочого дня, у той час, коли максимальна кількість людей перебуває на робочих місцях, негідники з Росії завдали удар по промисловому об'єкту. А саме – по багатоповерхівці офісного призначення, де перебувало багато цивільних осіб. Жодного військового тут немає. Ми розцінюємо це як акт тероризму,

– підкреслив керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

Обстріл Харкова 20 березня: коротко